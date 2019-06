Indbyggerne kommer hinanden mere ved i Lønborg og Vostrup, efter man har bygget et fælleshus. Nu skal samlingsstedet udvides med et millionbyggeri.

- Stedet giver en masse liv, siger formanden for Lønborg-Vostrups Fælleshus, Thomas Jensen.

VOSTRUP: Fredagsbar på den første fredag i måneden, grillhygge, en seniorklub, der mødes hver uge, samt en klub for kreative voksne. Livet i Vostrup og omegn har fået flere facetter, efter man for tre et halvt år siden indviede et nyt fælleshus for Lønborg og Vostrup.

Thomas Jensen og resten af beboerne i og omkring Vostrup og Lønborg får fra vinter glæde af en ny aktivitetshal med plads til badminton, volleyball, squash, og hvad man nu ellers lige kunne få lyst til at bruge sådan en hal til. Arkivfoto: Mikkel Jezequel

- Vi håber, man vil bruge squashen, og vi håber, at mange lokale vil tage derop og hygge sig med en bold i stedet for at sidde derhjemme og kigge på en skærm, siger Thomas Jensen.

Som det er i dag, kan man kun spille squash i Ringkøbing her i kommunen. Så i Vostrup håber man at kunne trække ketsjerfolk fra Tarm, Skjern og Vostrups omkringliggende landsbyer til.

Succesen sender nu fælleshuset ud i et massivt vokseværk. For i denne uge begynder et nyt byggeprojekt. Resultatet bliver en ny aktivitetshal på i alt 500 kvadratmeter, som skal bygges sammen med fælleshusets omtrent 170 kvadratmeter.

Samle byen på tværs af generationer

Når de nye idrætsfaciliteter bliver til virkelighed, giver huset endnu flere muligheder for, at man kan mødes på tværs af interesser, og at man på den måde løber ind i mennesker, der laver noget andet, end man selv gør.

Det skal være med til at samle landsbyen på tværs af generationer. På den måde skal huset samle såvel unge som gamle i området og skabe grobund for, at endnu flere fællesskaber kan gro.

- Normalt mødes man ved købmanden og kan lige vende hverdagen. Vi har ingen skole eller købmand, så vi vil gerne kunne mødes her, hvad enten folk mødes om sport eller for at drikke kaffe, siger Thomas Jensen.

I denne uge er der blevet lagt sandbund til det nye hus, og i løbet af juni skal der så støbes et fundament. Lokale håndværkere står for byggeriet til i alt tre millioner kroner. Og allerede inden håndværkerne for alvor er gået i gang, har byggeprocessen og huset været med til at samle landsbyen.

- Det har givet en masse sammenhold. Der kommer faktisk flest, når vi skal arbejde. Efter sidste fredagsbar var vi 30 mennesker til at hjælpe med at flytte træer og gøre fliser klar til byggeriet. Det var bedstemor, bedstefar og børnebørn, der arbejdede sammen, siger Thomas Jensen.

Den nye aktivitetshal skal efter planen stå færdig til vinter.