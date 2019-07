Derfor bringer vi historien

Med jævne mellemrum bringer vi en historie, der udspringer af et spørgsmål eller en undren - stillet direkte fra en af vores brugere.Det er en del af et nyt projekt, som hedder "Byen spørger - vi svarer". Her har du nu et sted at gå hen, hvis du har et spørgsmål eller en undren vedrørende byudvikling i Fredericia Kommune.Vi vil gerne forstærke den bro, der allerede eksisterer mellem os og jer læsere, og det vil vi blandt andet gøre ved at grave svarene frem på jeres spørgsmål. Men vi har brug for din hjælp og dit input.På vores hjemmeside, www.frdb.dk , kan du finde den spørgeformular, du skal bruge for at sende os dit spørgsmål eller undren. Her kan du samtidig læse meget mere om vores projekt, se tidligere besvarede spørgsmål og meget mere.