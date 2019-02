Kommunen afviser at give tilskud til ny hal i landsby

Planer om at bygge en ny hal i Rækker Mølle er sat en anelse i bero, da Ringkøbing-Skjern Kommune netop har afvist en ansøgning om støtte. Men de giver ikke op i det aktive landsbysamfund.

Rækker Mølle: 5,5 millioner kroner. Det bliver nok en regning i den størrelse, der skal betales, hvis drømmen om en ny sportshal i Rækker Mølle skal blive til virkelighed. Derfor har bestyrelsen da også haft en ansøgning om tilskud på bordet hos medlemmerne af kultur- og fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune. Men herfra er der absolut ingen hjælp at hente: - Vi er nødt til at kigge på, hvad vi allerede har, og vi har masser af halgulv i vores kommune. Også mere, end vi får brugt. Vi vil gerne udnytte vores faciliteter bedst muligt, siger udvalgets formand, Erik Viborg (V). Han "forstår udmærket godt, hvis de er trætte af det" i landsbyen ti kilometer nord for Skjern. Og det er de mildt sagt, hvis man spørger formanden for bestyrelsen i Rækker Mølle Hallen, Bente Tang: - Vi føler os ikke fandens godt tilpas, hvis jeg skal sige det pænt. Men vi lægger os ikke ned endnu. Vi skal have alle sten vendt for at finde en løsning på det her, fastslår formanden.

Budskaber uden værdi Gennem de seneste år er det blevet mere og mere klart for folket i Rækker Mølle og nærmeste omegn, at halkapaciteten ikke slår til, når nu der er så mange borgere - unge som ældre - der gerne vil dyrke alt fra badminton og yoga til håndbold og gymnastik. Bente Tang har gang på gang hørt byrådspolitikere fortælle, at emner som befolkningens sundhed og lysten til at yde en frivillig indsats har høj prioritet i Ringkøbing-Skjern Kommune: - Jeg ved godt, at kommunen står over for en sparerunde, men jeg føler, at de budskaber ikke er noget værd, for de bliver ikke efterlevet, siger Rækker Mølle-formanden. Afslaget fra kommunen skal ses i lyset af, at det tidligere på ugen blev besluttet - med omgående virkning - at indføre et generelt stop for godkendelse af såkaldt lokaletilskud til nye haller på minimum 800 kvadratmeter. Det svarer til størrelsen på en håndboldbane, og det er præcis det, de har brug for i Rækker Mølle. - Er det virkelig det, de vil i kommunen. Vil man behandle et aktivt område som vores sådan, lyder det spørgende fra Bente Tang. Hun mener i øvrigt ikke, at den - måske - kommende hal skal betegnes som ny, da der er blevet arbejdet seriøst med projektet i mere end to år.

Licitation er afsluttet Bestyrelsen i Rækker Mølle Hallen har løbende været i dialog med kommunen, og da der på et tidspunkt - ifølge Bente Tang - blev spurgt ind til, om kontoen med penge til lokaletilskud var under pres, lød svaret: "I kan godt forvente at modtage": - I Vestjylland plejer vi at kunne regne med hinanden, siger hun i dag. Hun ærgrer sig dybt over, at den negative melding fra kommunen først kommer nu, hvor halprojektet har været ude i licitation, hvor der er brugt penge på en arkitekt, og hvor en masse håndværkere har investeret tid i at regne på byggeriet. Og Bente Tang - der er mor til fire - køber ikke den dér med, at der er en overkapacitet af halgulv i Ringkøbing-Skjern Kommune: - Hvorfor skal vi som forældre i lokalområdet sende vores børn til træning i eksempelvis Lem, Videbæk og Skjern. Det er hårdt ved en klub at holde sammen på trænere, ledere og spillere, når de er spredt ud på flere lokationer, understreger hun.

Skal kigge på budgettet Formanden for bestyrelsen i Rækker Mølle Hallen gør det klart, at "vi tør ikke bygge en hal uden, at den kan hvile i sig selv": - Vi skal selvfølgelig have kigget på budgettet igen. Vi havde skrevet til håndværkerne, at vi gerne ville i gang med byggeriet her i forsommeren, men vi kan ikke forlange, at de bliver ved med at holde deres tidsplan åben, siger Bente Tang. I afslaget fra Ringkøbing-Skjern Kommune bliver der henvist til en paragraf i Folkeoplysningsloven, hvor det blandt andet hedder, at byrådspolitikere er i deres gode ret til at "træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen." Et kommunalt regnestykke viser, at et ja til ansøgningen fra Rækker Mølle Hallen ville påføre kommunen en årlig merudgift på knap 45.000 kroner. Dertil kommer potentielle merudgifter til nye eller andre aktiviteter i de haller, som Rækker Mølle KFUM i givet fald vil forlade.