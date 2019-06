Formanden for kultur- og fritidsudvalget, Erik Viborg (V), vil kæmpe for, at biblioteket i Tarm får lov at blive ældre end de nuværende 50 år. Hvis der skal spares på bibliotekerne, vil han hellere gøre biblioteket i Hvide Sande selvbetjent, som man kender det fra Tarm i dag. Foto: Jørgen Kirk