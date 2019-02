- Der var ikke noget nemmere, end at sætte sig hjem i sofaen og have ondt af sig selv, men det kommer du bare ingen vegne med. Viljestyrke har bragt mig hertil, og med deltagelse i tre forskningsforsøg, ved jeg, at jeg er med i en god sags tjeneste, der handler om skaffe midler til forebyggelse og forskning i, hvorfor folk falder rundt med blodpropper og hjertesygdomme, siger Kjeld Iversen.

Men lørdag var Kjeld Iversen i sadlen på spinningcyklen i Bramming Fitness for sit hold, Hjerterytterne, med holdnavnet Team Esbjerg. Holdet støtter Hjerteforeningen og Børnehjertefondens livsvigtige formål, og den 48-årige brammingenser er det sprællevende eksempel på, at det nytter.

Han ved om nogen, hvad det handler om. Fire gange har den 48-årige vicevært været i overhængende livsfare med et hjerte, der var ved at stå af.

Bramming: Kjeld Iversen fra Bramming sveder for en hjertesag. For hver eneste pedelomdrejning.

Hjerterytterne er Hjerteforeningens cykelhold. Holdet blev etableret i begyndelsen af 2016.I 2019 vil Hjerterytterne stå klar til en ny sæson med 9 hold på tværs af Danmark: Esbjerg, Sønderborg, Randers, Fyn, Storkøbenhavn, Nordvestsjælland, Slagelse, Næstved og Køge. Det er Hjerterytternes store ønske at rekruttere både kvinder og mænd, nybegyndere såvel som erfarne motionscyklister - på tværs af alle aldre (minimum 18 år). Samtidig er det Hjerterytternes mål at medvirke til udbredelsen af kendskabet til Hjerteforeningen og Børnehjertefonden, og samle penge ind til hele Danmarks hjertesag.

Tilfreds tovholder

Hjerterytterne, anført af Hans Pete Fyhn, Glejbjerg, har netop indledt træningen til sommerens store etapeløb. Bramming Fitness havde stillet cykler til rådighed, der var frisk frugt fra Rema 1000, kaffe og hjemmebagt kage, og gang i 25 cykler hele dagen fra klokken 9-14.

Det kostede 500 kroner for 5 timer eller 100 kroner per time at deltage, og med et fuldt booket arrangement blev der svedt godt og vel 12.000 gode støttekroner til Hjerteforeningen.

- Det er vi meget tilfredse. Det viser en flot opbakning til sagen, konstaterede Hans Peter Fyhn.

Hjerterytternes træning kulminerer med et stort løb over fire dag en gang til august.