Kanon jubilæumsfest: Bork Festival er på vej mod rekordomsætning

Alle parametre havde fået et nøk opad, og det gav pote for den 40 år gamle festval, der forløb i fineste stil.

- Det forløb rigtig godt i det store hele. Der var lidt småknas med vandet, der kom, men vi havde en velfungerende plads, og de frivillige har knoklet i to uger, så det spillede.

På vej mod rekord

Økonomisk ser det også ganske pænt ud for den jubilerende festival.

- Jeg kende ikke omsætning for i går (lørdag, red.), men det ser fornuftigt ud. Det ser faktisk rigtig godt ud, og jeg tror også, vi kan sige, det er rekordomsætning, fortæller Arne Enggaard Poulsen.

- Der er selvfølgelig brugt mange penge på musik og pladsen og en masse ekstra ting. Den fik et nøk opad alle stederne, og det har båret frugt. Der var mange ting, der klappede. Man er altid nervøs for, at noget falder igennem, men stort set alle koncerter var velbesøgte.