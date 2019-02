Kan blive en del af nyt teaterhus: Varde Kommune overvejer en skole for musicaltalenter

Forvaltningen er blevet bedt om at lave et oplæg til en musicaltalentskole i Varde. Til efteråret vil politikerne så under budgetforhandlingerne diskutere, om der er råd. Der er tanker om, at skolen kan blive en del af nye teaterhus.

Varde: Hver sommer kommer tusinder til Varde for at se en musical på Vardes friluftsscene. Desuden står 7-kanten, der er en amatørteaterforening, bag andre musicals som for eksempel Chicago i Musikhuset i Esbjerg. Så nu mener politikerne i Udvalget for Kultur og Fritid, at det skal undersøges, om Varde kan få en musicaltalentskole. - Det er både for vores egne talenter i Varde Kommune, men også gerne for talenter i nabokommuner, der kunne tænke sig det her, siger Mads Sørensen (V), formand for kultur og fritid. Forvaltningen skal nu lave et oplæg, hvor der især er fokus på, hvad en musicaltalentskole vil koste. Når der er en pris, bliver det derefter en del af budgetforhandlingerne i efteråret. Der er altså på nuværende tidspunkt hverken sagt ja eller nej til musicaltalentskolen.

Sådan er det meningen, at det nye teaterhus i Varde skal se ud, hvis det lykkes at få finansieringen på plads. Tegning: Grønne og Jessen

Kan blive i teaterhuset Skolen skal være for unge, der er på en ungdomsuddannelse. Det er lidt efter samme tanke som linjen for idrætstalenter i Vardes folkeskoler: Eleverne går på deres uddannelse det meste af tiden, men får et skema, hvor de også har timer, hvor de skal arbejde med deres talent. Det er ikke besluttet, hvor skolen skal ligge, men Mads Sørensen mener, det vil være oplagt at placere den i det nye teaterhus i Varde, hvis det altså bliver bygget. Udvalget for Kultur og Fritid har besøgt Musicalakademiet i Fredericia, mens 7-kanten og Musik & Billedskolen har besøgt Dansk Talentakademi i Holstebro. Det er de to forbilleder for en musicaltalentskole i Varde.