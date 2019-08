For fjerde gange slår Stafet for Livet dørene op til et arrangement i Skjern. Foreløbig har godt 500 deltagere meldt sig, men håbet er, at yderligere 100 vælger at være med. - Vi gør det, fordi vi står stærkere sammen. Det her kan ramme alle, så det handler om sammenholdet og nærværet, lyder det fra formand bag arrangementet i Skjern.

SKJERN: Man kan løbe sig til bedre sundhed, men man kan - så vidt vides - ikke løbe fra en cancer-sygdom. Til gengæld kan man sætte fokus på sygdommen og de mennesker, der er ramt.

Sidstnævnte gør man i Skjern, når EU-politiker Søren Gade (V) og formand for Stafet for Livet i Skjern, Eva Lønborg, klokken 12 lørdag 24. august byder velkommen til et døgn med fokus på at fejre livet og stå sammen i kampen mod kræft.

Det hele løber af staben på græsarealet mellem Den danske Design- og Håndværksefterskole og Skjern Kristne Friskole.

- Vi gør det her, fordi sammen står vi stærkere. Det her kan ramme os alle, så det handler om sammenholdet og nærværet. Mit vigtigste budskab er, at vi alle kan stå i det. Derfor er man i gang 24 timer i døgnet; for at symbolisere, at kræftpatienter også kæmper 24 timer i døgnet, siger Eva Lønborg.

I øjeblikket er der registreret 508 deltagere fordelt på 16 hold, hvoraf de 32 deltagere er såkaldte fightere, som dækker over folk, der er eller har været ramt af en cancer-sygdom.

- Sidste år tror jeg, vi var på 608 deltagere og 44 fightere, men der plejer at komme rigtig mange de sidste par dage. Det håber vi også på i år, siger Eva Lønborg.

Hvert hold har en vagtplan over, hvilke deltagere, der skal gå hvornår på døgnet ad de to ruter; en kort og en længere rute.

- Man må gå rundt, man må løbe rundt, og man kan sådan set også være med i kørestol. Det er, som det passer dig, og det handler ikke om at gå længst. Det handler bare om at være med, siger Eva Lønborg.