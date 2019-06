Kampen for biblioteket fortsætter: Tarmborgere overrakte flere tusinde underskrifter

- Ude i Vostrup fik de nogle blanketter med på valgdagen. De ringede og sagde, vi blev nødt til at komme, for de havde ikke flere sedler at skrive på, så nu var de begyndt at skrive på bagsiden af blanketterne. Det var lidt vildt, siger en af hovedkræfterne bag underskriftindsamlingen Hanne Laier.

I Tarm kæmper byens indbyggere for at overbevise byrådspolitikerne om, at biblioteket skal overleve. Torsdag spillede man så en trumf, da man kunne fremvise knap 3300 underskrifter, der alle fortalte, at de lokale i den tidligere Egvad Kommune vil beholde biblioteket. Fra valgdagen til onsdag i denne uge indsamlede man i alt 3256 underskrifter i Tarm og oplandsbyerne som Vostrup og Hoven.

Ligesom andre afdelinger er biblioteksledelsen blevet pålagt at komme med spareidéer. Nu er det op til byrådspolitikerne at bestemme, hvilke, hvis nogen, besparelser der skal foregå på blandt andre kulturområdet.På biblioteksområdet er følgende besparelser i spil: At man kan gøre kommunens mindste bibliotek, Hvide Sande Bibliotek, selvbetjent, som man kender det fra Tarm. At man kan lukke biblioteket i Tarm. At man kan lukke ordningen, hvor kommunen bringer bøger ud til typisk ældre borgere, der ikke selv kan komme på biblioteket.

Arrangerer borgermøde for byens fremtid

De 3256 underskrifter, man havde optalt til overrækkelsen torsdag formiddag, viste sig faktisk at være lidt for få. For det viste sig, at der også var underskrifter på en blanket på biblioteket, så totalen nok snarere var omkring 3275.

Omtrent 30 voksne samt fire dagplejebørn var torsdag mødt op på Tarm Bibliotek for at se udvalgsformanden for kommunens kultur- og fritidsudvalg, Erik Viborg (V), tage imod underskrifterne. De mange underskrifter var en klar besked til udvalgsformanden, mener Hanne Laier.

- Det må gøre indtryk, at tallet er så højt. Det er virkelig alle borgere, der har skrevet under. Vi skal da bevare Tarm Bibliotek. Det er blevet så tydeligt, i den tid vi har beskæftiget os med sagen, at det er vildt mangfoldigt, hvem der bruger biblioteket. Biblioteket er meget mere end støvede bøger. Det er et socialt mødested, siger Hanne Laier.

For at sætte yderligere fokus på biblioteket og byens videre udvikling holder Tarm et borgermøde torsdag 20. juni klokken 19.30. Borgmester Hans Østergaard (V) og viceborgmester Søren Elbæk (S) deltager i mødet på Bechs Hotel, hvor byens borgere og andre interesserede kan møde op for at diskutere, hvad politikernes visioner for Tarm skal være.