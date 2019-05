- Vi skal huske at sætte pris på, at vi har en af Europas længste kystlinjer - og at vandet aldrig er mere end 50 kilometer væk. Det siger fotojournalist Mathias Svold, som sammen med sin gode ven Ulrik Hasemann har brugt to år på fotobogen "Kystland". Flere tusinde billeder er blevet til 72 nøje udvalgte fotos med hver sin lille historie.