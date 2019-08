Indre Mission er med på festival: Snakker om koncerterne og livets store linjer

Kan trække sig fra larmen

- Vi havde købt en stand for to år siden, men det blev ikke til noget. Så ringede Aase, der står for boder og camping, til mig året efter og spurgte, hvad vi havde tænkt med det. Hun havde hørt, at man på Nibe Festival havde et kirketelt, hvor målet var at skabe et rum, hvor man kunne trække sig lidt, få en kop kaffe og sidde ned og slappe lidt af, og hvor lyden af Soundboksen ikke var så invaderende, fortæller Filip Bangura Fyhn, der er frivillig i Indre Mission.

Sidste år rykkede den kristne bevægelse så ind på campingområdet i Bork. Og selv om man måske ikke skulle tro, at religion går hånd i hånd med det Sodoma og Gomorra, som en festival kan være, så er der yderst populært at lægge vejen forbi vognen.