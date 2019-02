Haderslev får sit første kulturtræf nogensinde

Kulturlivet i hele kommunen skal kortlægges. Det første kulturtræf bliver startskuddet og samtidig en mulighed for at danne netværk mellem kulturaktører.

- Vi ved, at der for eksempel er Kulturhus Harmonien, men der er ikke en samlet oversigt, og den mangler mange foreninger, mener samvirkets formand.

Et selvstændigt mål er at få kortlagt, hvad kommunen råder over af kultur. Altså hvilke typer kultur og hvilke fysiske rammer, der findes:

Scener

Træffet skal give kulturaktørerne mulighed for knytte netværk med ligesindede og få overblik over helt praktisk forhold, for eksempel: Hvor kan man skaffe en stor scene:

- Der er en på idrætscentret og vi har selv lavet en i Vedsted, som man kan henvende sig om, i stedet for at man skal køre ud ad kommunen.

- Er formålet også at gøre kulturen mere synlig?

- Jo, selvfølgelig, men først skal vi have kortlagt, hvad vi det er, vi har, der skal gøres synligt.

Træffet er opbygget med blandt andet workshops og oplæg om for eksempel, hvordan foreninger henvender sig til fonde og puljer, eller hvordan en kulturforening får adgang til den åbne skole og daginstitution, ligesom en repræsentant fra Haderslev Kommune fortæller om Conventus, der er foreningers vej til at søge puljer i Haderslev Kommune og booke lokaler.

Dagen indledes med et oplæg af Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier. Han har siden 1995 forsket i unges hverdag, deres værdier, trivsel og relationer til voksne samt i, hvordan unge bruger fritids- og foreningslivet. Søren Østergaard udgav i 2016 bogen "Unge i en præstationskultur", hvor han beskæftiger sig med det forhold, at unge oplever, at det er "vigtigere at bestå end at forstå."