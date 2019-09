Haderslev-biskop: Vi skal tale søndagsgudstjenesten op

- Jeg håber simpelthen, at I vil gå i kirke om søndagen.

Nogle vil mene, at det var overflødigt at sige i det selskab, da biskop Marianne Christiansen lod ordene falde under det årlige landemode i Haderslev. Et møde, der hvert år samler præster, medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer fra Haderslev Stift.

Men der var en årsag:

- Vi kan have en tendens til at tale den såkaldt almindelige søndagsgudstjeneste ned, men det er den ugentlige fest, og den er for alle. Ikke for en bestemt målgruppe, men for alle, der lige pludselig eller ofte har brug for at komme i kirke. Derfor skal vi gå derhen, for at der kan være nogen at sidde på bænk med.

Haderslev-biskoppen fortalte, at der i stiftet dukker cirka 50 deltagere op til søndagens gudstjeneste, men at tallet dækker over store udsving.