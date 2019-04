Komik: Vi genkender måske barnet i os selv, når vi ser Stan Laurel og Oliver Hardy, bedre kendt som Gøg & Gokke. Det kan være en af forklaringerne på, hvorfor verdens største komikerpar er elsket af fans verden over, selv om deres guldalder var for over trekvart århundrede siden. Nu får en ny storfilm om det fornøjelige makkerpar dansk premiere.

De to skuespillere havde en sjælden god kemi på lærredet og en mesterlig timing og elskværdighed. Humoren er ikke sofistikeret, snarere fysisk og fjoget, men figurerne Gøg og Gokke har charme og værdighed, selv om de altid kommer galt af sted. Slapstick, når det er allerbedst.

En af duoens superfans er Peter Mikkelsen, der er medlem af "Hats Off", en dansk underafdeling af den internationale Gøg og Gokke-loge "Sons of the Desert". Begge fanklubber er opkaldt efter film med de to fjumregøjer.

- De var vældig gode komikere, og jeg morer mig over deres samspil, fortæller Peter Mikkelsen.

- Ollies figur (Gokke, red.) troede altid, at han var klogere end Stan (Gøg, red.), men det var han ikke. De gør alt i en god mening, men forårsager nogle værre katastrofer. De har en varme og uskyld over sig, som man ikke finder hos komikerpar i dag. Når jeg ser en af deres film, ser jeg et par af mine venner.

Visuel komik

Som publikum spejler vi os i Gøg og Gokkes optimisme og gode intentioner, der er omvendt proportionelle med deres formåen. Figurerne gør os til medsammensvorne, når Gokke bryder den såkaldte fjerde væg og ser direkte ind i kameralinsen, når det går galt. Eller når den naive Gøg græder og atter slider på den overbærende og selvovervurderende Gokkes tålmodighed.

- Tag bare Ollies kamerablik, som for at sige "se nu dér". Det er jo hjerteskærende. Der er ikke samme distance som hos Charlie Chaplin og Buster Keaton. Gøg og Gokke kommer lige ind i stuen til én, uddyber Peter Mikkelsen.

Rasmus Heide er en anden dansker, der har været fan af Gøg og Gokke hele livet. Som instruktør og manuskriptforfatter af komedier som "Blå Mænd" og "Alle for ..."- serien har han øje for, hvad der gør Gøg og Gokkes vitser og fysiske fjollerier til noget særligt:

- Deres komik var meget visuel, for de begyndte jo i stumfilmtiden, og de holdt fast i deres stil, da de gik over til tonefilm, forklarer Rasmus Heide.

Han peger også på figurernes forskellighed som noget af det, der gør løjerne særligt geniale. Den ene figur er smal, underdanig og følsom, den anden bred, mægtig og insisterer på at holde masken og formerne, også når alt falder sammen omkring dem.

- Men samtidig mærker man, at de to hører sammen. Der kan skrues op for konflikten mellem dem, men man glæder sig til at se, hvordan de løser knuden. Næsten som søskende, hvor man driller sin lillebror, men forsvarer ham, når andre bliver grove, siger Rasmus Heide.

Kendte og elskede

Genkendelsens glæde er altid herlig, og noget af det, der går igen, når man spørger fans, hvorfor de holder af Gøg og Gokke, er virkemidlerne og de små nuancer i de lidt grovkornede løjer. Det lille, forlegne vink med slipset, når Gokke forsøger at komme ud af en scene med illusionen af en værdighed i behold. Gøgs kløen sig i håret eller grædende fjæs, når han forstår, at han har klokket i det eller er blevet skældt ud.

Som to små drenge, der konstant ender med at have lavet ballade, selv om de altid vil det bedste. Gøg og Gokke rejser sig altid, børster bowlerhattene af og kommer videre, selv om de aldrig går den lige vej.

- Figurerne og deres venskab er så vellykkede. De er hverdagsmennesker, og vi føler, at vi kender dem fra allerførste scene. Deres komik spiller ikke så meget på selve et slag eller et fald, men mere på reaktionen bagefter. Det er aldrig plat, for virkelig god slapstick kan være kompliceret og overraskende. Hvor mange tossede måder kan de gå ud og ind af en svingdør på? De er gode til at gentage en joke og at holde den sjov ved at variere den, forklarer Rasmus Heide.

Men selv to umuliusser som Gøg og Gokke er aldrig for alvor svære at holde af, nok fordi figurerne hænger sammen som ærtehalm, når det kommer til stykket.

- De finder sig ikke i noget, hvis nogen er efter dem. Der er et stærkt sammenhold, siger Peter Mikkelsen, der som filmarkivar har været med til at redde to gamle filmruller med Gøg og Gokke, som man regnede for tabte: Komedien "Why Girls Love Sailors" og en tysksproget forfilm til parrets første spillefilm "Pardon Us", der på dansk hed "Gøg og Gokke i spjældet".

- Selve filmen er forsvundet i den version, de indspillede på tysk, men traileren har vi altså. De to fund er jeg glad for at have sikret for eftertiden.

Ny film viser andre sider

Efter anden verdenskrig var Stan Laurel og Oliver Hardy ikke længere det store trækplaster i USA, hvor de havde lavet film sammen siden 1926, og Gøg & Gokke begyndte at turnere.

Den nye film, "Gøg & Gokke", tager udgangspunkt i komikernes allersidste turné i 1953, der varede i otte måneder. De to mænd er i begyndelsen af tresserne og har kendt bedre dage. De døjer med helbredet og halvtomme sale i et England, der stadig børster støvet af sig efter den udmarvende krig.

Briterne trænger til noget at grine af, og de to gamle venner vil ikke svigte deres publikum, selv om det komiske kammeratskab kommer under pres, og glansnumrene ikke virker helt så godt længere.

Filmens originaltitel er "Stan & Ollie", hvilket netop understreger, at historien handler om menneskene bag det ikoniske makkerpar. Hvem var Gøg og Gokke, når lyset blev slukket, og publikum lod dem få en smule ro? To mænd, der først sent i livet blev klar over, hvor meget de betød for hinanden.

Venner blev de nemlig først langt inde i deres partnerskab, som i mange år udelukkende var professionelt. Stan Laurel var den kunstneriske og forretningsmæssige af de to, mens Oliver Hardy egentlig hellere ville spille golf end skuespil.

- De var meget forskellige, også socialt. De sås ikke privat. Stan levede for filmarbejdet og var involveret i hele processen fra manuskript, gags og klipning. Det var først, da de begyndte at turnere og var sammen døgnet rundt, at de blev gode venner og lærte hinanden at kende, siger Peter Mikkelsen.

Han har undersøgt omstændighederne ved parrets succesfulde danmarksbesøg i 1947 og mener, at deres professionelle dynamik også viste sig her. Overalt blev de mødt af glade børn og af datidens kendisser, der alle ville se girafferne.

- Stan var glad for det store fremmøde i Danmark. Ollie gav sjældent interviews, han var ret tilbageholdende og sagde ofte: "Spørg Stan". Men det må have været rart for dem at se, at de stadig havde et publikum og formåede at underholde, fortæller Peter Mikkelsen.