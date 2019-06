Gadeskilte kan købes for symbolsk beløb - men du skal være hurtig

Du skal nok ikke vente for længe, hvis du er en af dem, der gerne vil have fat i et af de aflagte, blå gadenavneskilte. Når de bliver sat til salg, sælges de efter først-til-mølle-princippet. Prisen bliver symbolsk, og pengene går til udvikling.

Fredericia: Nyheden om, at de blå, aflagte gadenavneskilte bliver sat til salg næste fredag, fik stor opmærksomhed fra vores læsere. Det væltede ind med anekdoter, husker-du-indlæg og bud på, hvilke skilte de håbede på at få fingrene i. Er du en af dem, der satser på at være indehaver af et gammelt gadenavneskilt efter på fredag, skal du være hurtig. Selvom der sættes 300 skilte til salg, så bliver det efter først-til-mølle-princippet, at de skifter ejermand.

Pengene går ubeskåret til udvikling af tiltag og tilbud til borgerne i Det Grønne Rum. Ramona Wolter Vilhelmsen, arkitekt og byplanlægger, Fredericia Kommune

Kø på tale Det fortæller Ramona Wolter Vilhelmsen, arkitekt og byplanlægger ved Fredericia Kommune. - Det er for at have den mest demokratiske tilgang til salget, at vi har valgt den model. Derudover kan man kun købe et skilt per person, så flest muligt kan få lov til at købe et, siger hun. Salget foregår fra Det Grønne Rum fredag 5. juli fra klokken 16-20, og der er kun plads til 20-30 personer i lokalet, hvilket kan resultere i kødannelse foran butikslokalet i Danmarksgade. Dagen er samtidig en af de festlige 6. juli-dage, og derudover lægger et krydstogtsskib også an fredag morgen. Der vil altså med andre ord være en del mennesker i byen. - Hvis folk ligefrem kommer til at valfarte til butikken, så må vi stille folk i kø. Jeg tror, vi tager den, som det kommer, siger Ramona Wolter Vilhelmsen fra Fredericia Kommune.

Ingen vekselpenge Prisen for et skilt bliver 150 kroner, og prisen er symbolsk. Selvom midlerne til de nye, røde gadenavneskilte, som erstattede de blå, der nu er til salg, kom fra Bevaringsfonden, kommer indtægten fra skiltene, der sælges på fredag, ikke til at lande i fonden. - Pengene går ubeskåret til udvikling af tiltag og tilbud til borgerne i Det Grønne Rum, fortæller Ramona Wolter Vilhelmsen. Man kan betale med mobilepay, og for de, der ikke har det, er kontanter også muligt. Der er dog ingen kassebeholdning, hvorfor der skal betales med aftalte penge, hvis det er den betalingsmodel, man vælger. Udskiftningen af gadenavneskiltene gik i gang i foråret. I alt fik 51 gader og torve nye, rubinrøde gadenavneskilte.