Gå agooork i Booork: Hør hyldestsangen til den jubilerende Bork Festival

"Åh, uh, åh"

Ellers har han gjort meget for at gøre sangen til en syng-med-sang. "Åh, uh, åh" fylder derfor en god portion af de tre minutter og to sekunder. "Åh, uh, åh" er nemlig nemt at huske, om man så er i et festivaltelt eller på et fodboldstadion, mener han:

- Det kan vi allesammen synge med på, siger Ib Frederiksen.

På den måde håber han at lokke festivaldeltagernes indre sangfugle frem. Og ellers har bandets fem medlemmer nogle tricks i ærmet. Derfor kan vi nok godt forvente, at 5-10 tilskuere bliver hevet op på scenen for at skråle med.

Når bandet ikke hylder Bork Festival, spiller de en kavalkade med hits fra ABBA, Thomas Helmig, Dodo & The Dodos og lignende. Det gør de 60 steder på et år, så når Bork Festival får sangen "Festival i Bork," er det også udtryk for, stedet er noget helt specielt for bandet.

- Det bliver en fest på flere måder. Det er en fest at være på scenen, at se dem, der fester til os, og det er så sandelig også en fornøjelse at møde de frivillige, der sørger for alt det praktiske. Vi er utroligt glade for at komme derude, siger Ib Frederiksen.