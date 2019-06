Forfatter udgiver bog om sin kræftsygdom: Fjerde bog på et år

TARM: Fire bøger på godt og vel et år. Så mange udgivelser når den pensionerede skolelærer og nuværende forfatter Birthe Skov Midtiby op på, når vi rammer weekenden.

For på lørdag holder lyneboen reception på bogen "Med ryggen mod muren". Bogen er hendes værk nummer fem i alt, og hvor de tidligere fire bøger har handlet om talemåder eller historiske udviklingsromaner i vikingetiden, fokuserer "Med ryggen mod muren" udelukkende på Birthe Skov Miditibys eget liv.

For i 18,5 år har den nu 64-årige forfatter levet med en kræftdiagnose. I løbet af sit sygdomsforløb har hun skrevet tanker om livet og døden ned for at hjælpe sig selv med at parkere tankerne. Nu er sygdomsnoterne blevet til en bog, som blandt andet indeholder forfatterens egne digte, drømmeeventyr og illustrationer.

Teksterne viser, hvordan hun gennem livet med sygdommen i højere grad har kunnet se lyspunkterne i hverdagen, som årene er gået.

- Når jeg læser bogen igennem, kan jeg godt se, at glasset går fra at være halvt tomt til halvt fyldt. En psykolog kan sikkert få en hel masse ud af det. For mig handler det om at affinde sig med situationen, leve livet her og nu, beskæftige sig med glædesgivende ting og fryde sig over alt det, der er at fryde sig over, siger Birthe Skov Midtiby.

Lyneboen præsenterer sit nyeste værk til en reception klokken 14 på Tarm Seniorgård. Man kan melde sig til ved at kontakte forfatteren.

I øvrigt er der i søndagens udgave af Dagbladet Ringkøbing-Skjern en længere artikel med Birthe Skov Midtiby.