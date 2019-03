Frivillige skal anerkendes, og foreninger skal have hjælp af kommunen. Det skal være midlet til at blive Danmarks bedste foreningskommune.

Varde Kommune: Det er ikke prangende at være nummer 41 i Danmarks Idrætsforbunds kommuneundersøgelse, når man vil være Danmarks bedste foreningskommune. Men sådan er realiteten for Varde Kommune, der endda fik en ringere placering i 2017 end i 2013.

I 2021 vil Varde Kommune op i top 15. Derfor har kommunen nu gennemgået undersøgelsen for at finde ud af, hvad den skal forbedre. Konklusionen er, at der er størst potentiale for at få en bedre bedømmelse ved at gøre noget mere for foreninger og frivillige.

- Noget af det, man efterspørger mere af, er, at man hylder frivilligheden, og at man anerkender foreningsarbejdet og de frivillige kræfter, der arbejder med det. Der har vi blandt andet arbejdet på, at vi vil lave en årlig foreningsdag, hvor vi kan drøfte alle mulige spændende, dagsaktuelle problematikker med foreningslivet. Det er noget, vi forventer os meget af, siger Mads Sørensen (V), formand for kultur og fritid.