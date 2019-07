Midt i august kan man efter en årrækkes fravær atter kaste sig ud i judoens kunst i Skjern, når to erfarne kampsportkammerater åbner ny klub.

Skjern: I omtrent 12 år har det ikke været muligt at gå til judo i Skjern, men i august har kamplystne og træningsivrige skjernboer atter mulighed for at dyrke denne kampsport.

To judotrænere har sat sig for at starte en klub op i byen, og de er bestemt ikke grønne herrer på området.

- Tilsammen har vi omkring 40 års judoerfaring, siger Jan Fomsgaard, der sammen med Morten Wiberg har taget initiativ til at etablere klubben i Skjern.