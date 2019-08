Første Gnags-bænk er klar til at indtage Skjern

- Vi spurgte dem, om det kunne være meningsfuldt og sjovt for dem på produktionsskolen at lave. Så skulle de høre nogle Gnags-sange og tegne det, der poppede ud af deres fantasi, siger Helle Stærk Olesen.

- Jeg bliver helt fjale ved al den opmærksomhed. Men hvis de bænke kan være med til at skabe venskaber, samtale, nuancer i synspunkter, følelse af samhørighed og glæde ved at blive sagt imod, så er det en fin cadeau til Gnags' sange, lyder det fra Peter A.G om projektet.

En bemærkning om bandet Gnags satte arbejdsgruppen i gang med at undersøge muligheden for at kombinere bænk og musik, og den var Gnags' skjernfødte forsanger Peter A.G. Nielsen med på.

- De skal stå på strategisk rigtige steder og invitere folk til at sætte sig og få en snak på tværs af generationer, nationaliteter og så videre, siger kontaktperson for Det Gode Seniorliv, Helle Stærk Olesen og forklarer, at samtalebænke også kan være godt for ensomme ældre.

Gruppen har tidligere taget initiativ til blandt andet fællesspisning i Skjern og et gåprojekt kaldet 'skub en ven', som skal give gangbesværede mulighed for en tur rundt i Skjern by.

SKJERN: Hvordan hylder man et bysbarn og gør noget godt for borgerne byen på én gang?

Rockgruppen Gnags så dagens lys i Skjern i 1966. Bandet er stiftet af Skjern-drenge Peter A.G. Nielsen, bror Jens G. Nielsen, som startede ud med hjælp fra Skjern-boen Sven Fenger og Jacob Riis-Olesen fra Tarm.Første album kom på gade i 1973, to år efter at bandet var flyttet fra Skjern til Aarhus. Siden har bandet skiftet ud i besætningen og har indtil nu indspillet 23 albums - Senest med 'Robot'n Roll' fra 2019. Dertil kommer to live-albums og en række singler. Gnags er med i den danske musik-kanon med sangen "Under Bøgen", som eftersigende skal have rødder i Skjern. Blandt de vel nok mest kendte sange finder man "Vilde Kaniner", "Danmark" og "Når jeg bliver gammel". Sidstnævnte er fra 1989 og er også titlen på den første Gnags-samtalebænk i Skjern. "Når jeg bliver gammel" begynder således: Når jeg bliver gammel Så vil jeg sidde på en bænk Der hvor havet slår ind over molen Og ta' imod duglette perlestænk Af hav, når det glitrer i solen. Næstsidste vers lyder således: Når jeg bliver gammel Skal byen kende til kærlighed, der hvor solen går ned Der er et lys, der rækker helt ind til land På den anden side af ensomheden. Kilder: Peterag.dk, gnags.dk og Wikipedia

- Der var en del, der sagde "hvem er Gnags", da vi blev præsenteret for projektet, og jeg tænkte også, at jeg havde hørt det før, men jeg kunne ikke lige huske, hvad det var, siger Malthe Staal, som dog kunne kende sangene 'Vilde kaniner' og 'Når jeg bliver gammel'.

Fælles for både dem og de andre elever er dog, at Gnags ved projektstart lød mere som en by i Rusland end en dansk rockgruppe.

Helle Stærk Olesen er en del af arbejdsgruppen Det Gode Seniorliv, som satte gang i projektet. - Vi kom til at tænke på byens bænke sådan mere generelt, og at samtalebænke kan være godt for ensomme ældre. Så var der nogle, der nævnte bandet Gnags, og så tænkte jeg, om man kunne kombinere de to ting, siger Helle Stærk Olesen. Foto: Jørgen Kirk

- Det her er ikke bare en bænk, det er også lidt et kunstværk. Så jeg synes godt, man kan være lidt stolt af have været med i sådan et projekt her, siger Bawi Hmun Ceu.

- Vi har fået meget ansvar og lov til at gå ind i vores ideer, og jeg synes, jeg er blevet bedre til at tænke realistisk i projekter. Jeg har bygget ting før, men at fortolke noget ind i en bænk er helt anderledes end at fortolke en sang i dansk, og det er en sjov måde at arbejde på, siger han.

Han er dog sikker på, at projektet har været med til at udvikle ham og de andre elever.

- Det har været lidt svært at komme på ideer til projektet, for de skal også være realistiske. Det har helt klart været det sværeste. Vi har hørt mange ideer, hvor vi har tænkt 'ja, men hvordan vil du få det der ind i en bænk', siger Malthe med et grin.

Han er ikke i tvivl om, at det på trods af manglende kendskab til Gnags har været både udfordrende og lærerigt at arbejde med projektet.

Venter på datoer

Planen for projektet er i første omgang at bygge seks bænke. Indtil videre er der solgte tre og givet bestillinger på yderligere to. Prisen for en bænk er i omegnen af 20.000 kroner, hvilket udelukkende dækker materialeudgifter, forklarer Helle Stærk Olesen. Den første Gnags-samtalebænk er sponsoreret af en medarbejderfond under VKR-holding, som Velux i Skjern hører under.

Håbet i arbejdsgruppen Det Gode Seniorliv er, at man indenfor et års tid kan have en hel "Gnags Memory Lane" i Skjern med omkring 16-20 bænke. Men først skal den første Gnags-bænk sættes op, og det kan godt trække lidt ud.

- Vi har ingen indvielsesdato endnu, men vi mener, at Peter A.G. bør komme og indvie dem, så aftalen er, at han smider nogle datoer for, hvornår han kan, siger Helle Stærk Olesen.

- Og så håber vi, at han vil spille lidt, siger hun med et grin.