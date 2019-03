Filmfolk: Vi mangler mænd til kortfilm i Haderslev

HADERSLEV: Skuespilleren Ari Alexander springer ud som instruktør med kortfilmen "Over land og by". Derfor efterlyser han og hans produktionsselskab yngre mænd i Sønderjylland - gerne fra Haderslev-området - der skal spille over for tre københavnske kvinder, der tager på et weekend-ophold i det sønderjyske. Et ophold der udvikler i sig ganske anden retning end forventet.