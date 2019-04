I Rohena Geras indiske ?Sir? møder vi den velhavende Ashwin (Vivek Gomber), der hjælper til i sin fars entreprenørvirksomhed. Husholdersken Ratna fornemmer, at han har opgivet sine drømme. Modsat Ratna (Tillotama Shome), der intet har, men som drømmer om et liv som modedesigner. Deres gensidige respekt spirer til et forhold, som strider mod det indiske kastesystems traditioner, hvor man har arvet den sociale klasse, man tilhører. Foto: Another World Entertainment