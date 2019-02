Film: Seksuel omvendelsesterapi og hjernevask

Under en skolefest bliver Cameron opdaget i at kysse og kæle med en veninde fra bibelskolen. Hendes adoptivforældre sender hende til seksuel stabilisering og ensretning i en lille, kristen institution, hvor hun skal fornægte sin natur og behandles for tiltrækning af samme køn. "The Miseducation of Cameron Post" er iscenesat af amerikanske Desiree Akhavan og har en særdeles naturlig og velspillende Chloö Grace Moretz (til højre) foran kamerat i rollen som Cameron. Foto: 41SHADOWS