Ungarske László Nemes? enigmatiske, mørke og desorienterende "Sunset" føles som at være fanget i en drøm, man ikke kan vågne fra. Men snart også et mareridt. Umiddelbart før første verdenskrig ankommer den unge Írisz Leiter (Juli Jakab) til Budapest for at søge arbejde hos det modeimperium, hendes afdøde forældre har grundlagt. Hun afvises, hvilket sætter gang i en farlig søgen efter sandheden i Budapests gader, hvor oprørstrang og anarki ulmer. Foto: Filmbazar