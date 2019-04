Fem af de nyeste og fineste bøger til de små

3 Kødbensgravemaskinen

Anders Breghhøi har skrevet og illustreret mere end 100 billedbøger og har modtaget flere priser - bl.a. Blixenprisen for sin første bog om Mis og Mus. Nu er de sjove hovedpersoner tilbage i "Kødbensgravemaskinen, en strikket hue og And", og som sædvanlig kæmper de med at opfinde ting og sager. Bogen er spækket med detaljer at gå på opdagelse i. Udkommet på Gyldendal.