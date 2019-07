Fantastisk start: Kineseren i Borris er fyldt hver aften

- Vi havde haft diskussionen om, hvordan vi lige skulle få lukket op, og vi blev enige om, at vi nok skulle have bordbestilling på. Så vi satte en til at passe telefonerne, og hun lavede ikke andet end at besvare telefonen den dag, siger Margit Gosvig, der er tydeligt overvældet over den store interesse for at besøge restauranten.

- Det havde jeg slet ikke forventet. Det er helt fantastisk og overvældende. Vi er meget taknemmelige for, at folk bakker os op, siger hun.

Faktisk skal man være svært heldig, hvis man skal have sushi, forårsruller og sursødsovs uden at ringe i forvejen.

Jeg er faktisk noget overvældet over, at det er blevet så positivt modtaget.

Overvældende interesse

Det lader ikke helt til, at hun kan forstå, at det er gået så godt, som det har været tilfældet.

- Jeg er faktisk noget overvældet over, at det er blevet så positivt modtaget. Det skal jo finde et eller andet leje, som er det, der er behovet. Jeg har da en forventning om, at det for eftertiden bliver sådan, at folk også kan komme ind fra gaden og få et bord.

- Vi havde en forventning om, at der nok var mange af dem, der var kommet på stedet før, der ville komme igen. Men at de ville komme så hurtigt igen, havde vi ikke forestillet os. Det skal vise sig på sigt, om det bare er nyhedens interesse, og at folk har tid i sommerferien, der gør, at de kommer nu, siger Margit Gosvig.

Det bliver formentlig ikke lige i den kommende måned, at populariteten aftager for allerede nu har restauranten bookinger hver dag i en måned frem.

- Folk er vældig positive. Vi får meldinger på, at folk har været rigtigt glade for, at vi åbner igen. Også selvom vi stadigvæk roder, siger Margit Gosvig med henvisning til, at de stadig mangler at udskifte vinduerne i det gamle hotel.

Travlheden betyder også, at restauranten nu søger endnu en kok og en tjener, der skal gøre de i forvejen ni ansatte selskab.