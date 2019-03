Fanø fejrer kvindernes kampdag med fest på Strien

Fanø: Er man til aktivisme og brandtaler om ligestilling og for få kvinder i bestyrelserne, er det ikke på Fanø, man skal tage til kvindernes internationale kampdag. Her vil man i stedet fokusere på at hylde kvinden og ikke mindst fejre fortidens stærke kvinder, der holdt sammen på Fanø, mens deres mænd var ude på havene.

Der er inviteret til fest i forsamlingshuset, Strien, i Nordby på fredag den 8. marts. Anledningen er kvindernes internationale kampdag. Det er organisationen, Fanø 8. marts - Ja til kvindekraft, der står bag markeringen af kampdagen på vesterhavsøen. Der vil både være taler, underholdning og oplæg efterfulgt af en fest med dansegulv og diskolys. Alt sammen for at hylde kvindekønnet, fortæller en af initiativtagerne.

- Vi skylder kvinderne en hyldest til kvinderne. Generelt i Danmark er der en tendens til, at vi glemmer at hylde kvinden. Som køn er vi for beskedne til at italesætte vores evner. Derfor vil vi gerne hylde kvinderne, siger Ragnhild Kallehauge og fortsætter:

- Det passer godt sammen med, at vi på Fanø har en tradition for stærke og driftige kvinder. I gamle dage, når øens mænd arbejdede i lange perioder ude på havene for at tjene til føden, var det kvinderne, der passede det hele hjemme på øen. Det var sømandskoner, der startede den første børnehave på Fanø for egne midler, og det var også kvinder, der stod bag Fanø Museum.

Som eksempler på nutidige markante Fanø-kvinder nævner Ragnhild Kallehauge blandt andet kunstmaler Margit Enggaard, teaterleder Gertrud Exner, Christel Seyfarth fra strikkefestivalen og Kirsten Poulsen, der er formand for Ældresagen på Fanø.