En søndag i nostalgiens tegn

Finn Friis' første plademesse på Kunstpavillonen lignede en succes allerede fra dørene gik op. Nogle hundrede plade-entusiaster brugte søndagen på at gå på opdagelse i kassevis af LP'er.

Esbjerg: Da plade-entusiasten Finn Friis fra Esbjerg for nogle måneder siden meddelte, at han nu ville arrangere plademesse for andre vinyl-interesserede på Restaurant Kunstpavillonen den sidste weekend i marts, udtalte han forhåbninger om otte-ti salgs-borde og mindst 100 besøgende. Begge dele gik i opfyldelse: Allerede blot halvanden time efter åbningen klokken 10 er 130 ivrige pladesamlere nemlig gået igennem billetsalget, og strømmen af vinyl-entusiaster med kurs mod herlighederne fortsætter, mens ligeså mange går den modsatte vej med deres udvalgte bytte fra de mange kasser med LP'er godt emballeret i bæreposer. Klaus Toft Bundegaard fra Varde har følgeskab af Tilde Rudbeck fra Fanø. Sidstnævnte er dog alene "slæbt med", som hun med et grin formulerer det, omend hun også holder af den nostalgiske lyd, der opstår, når pickuppen sænker sig ned i vinylens rille og sender tonerne ud i rummet. - Det er jo lidt hyggeligt. Den særlige lyd minder mig om min far. Han elsker stadig at sidde og vælge plader fra reolen og lytte til musik, smiler Tilde Rudbeck, mens Klaus Toft Bundegaard supplerer: - Musikken fra en LP er mere autentisk, og den er analog.

Kort om Finn Friis fra Esbjerg har en passion for vinylerne og har savnet et netværk og et forum. Blandt andet derfor tog han initiativ til en plademesse på Restaurant Kunstpavillonen, og hans håb er, at det også kan sætte gang i et netværk for vinyl-fans.

Finn Friis har selv en samling på omkring 2.500 LP'er.

Foto: Martin Ravn Klaus Toft Bundegaard fra Varde havde Tilde Rudbeck fra Fanø. Sidstnævnte var ikke selv på pladejagt, men hun kunne godt få lov at bære. Foto: Martin Ravn

Ikke nok Diskussionen om vinylens analoge lyd kontra cd'ernes digitale lyd bliver meget nemt meget teknisk, så lad os nøjes med at konstatere, at vinylpladerne bare kan et eller andet unikt med lyden. Hvilket vel også er årsagen til, at 1990'ernes forudsigelse af vinylpladernes endegyldige død er blevet gjort til skamme. Klaus Toft Bundegaard er i hvert fald en af dem, der holder godt fast i de gamle plader. Denne søndag er han på jagt efter Led Zeppelin og Black Sabbath, og han har på forhånd store forhåbninger til kvaliteten af det, han måtte finde: - Det her er jo anderledes end på et loppemarked, hvor de fleste plader har mange skader. Her er vi blandt andre entusiaster, så de har sikkert passet godt på pladerne, siger Klaus Toft Bundegaard, der ikke har nogen anelse om, hvor mange vinylplader, han selv er indehaver af: - Men ikke nok, ler han, inden han går på jagt.

Foto: Martin Ravn Vinyl-entusiasterne stimlede sammen om salgs-bordene - også i Esbjerg har LP'en fået en rennæsance. Foto: Martin Ravn

Steppeulve og Rolling Stones 18-årige Katrine Jessen fra Årre lægger en lille stak indkøbte LP'er fra sig og bladrer løs i nogle kasser. Kort efter må hun redde den øverste LP i stakken fra en anden kunde, der også er interesseret og ikke lige er opmærksom på, at pladen forlængst er købt og betalt af Katrine Jessen. Katrine Jessen er nu bare ude efter lidt ekstra - noget med CV Jørgensen - men hun er allerede godt tilfreds med det, hun har fundet. En LP med Steppeulvene, Rolling Stones' Let it bleed og en plade med Bee Gees. - Bee Gees kan man jo altid tåle at høre, men jeg er særligt glad for LP'en med Rolling Stones, hvor sangen "Gimmie Shelter" er på - den er stadig samfundsrelevant. Og denne LP med Steppeulvene kan man også få andre steder, men til en noget højere pris, siger Katrine Jessen tilfreds. For hende er det særlige - udover den unikke lyd - at der er en anden ro over at høre vinyl fremfor musik fra cd'er eller streaming. - Jeg synes, man er mere tilbøjelig til at høre hele pladen - man springer ikke så meget rundt i numrene, for det er noget mere besværligt. Men jeg hører selvfølgelig også musik på cd'er - det er jo lidt vanskeligt at høre LP'er, når man kører bil, ler hun.

Foto: Martin Ravn Der blev handlet på livet løs ved plademessen på Restuarant Kunstpavilonnen søndag - og næste år gentages messen, lover arrangør Finn Friis. Foto: Martin Ravn

Gentager succes'en Arrangør Finn Friis har mere end travlt på messen, hvor han selv har et større udvalg af plader med til salg, og han er glad: - Jeg kan allerede nu sige, at det er gået over al forventning, så det er helt sikkert, at jeg vil gentage succes'en næste år - og gerne samme sted, siger han.

Foto: Martin Ravn En mands dubletter var en anden mands guld på plademessen. Foto: Martin Ravn