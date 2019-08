Elisabeth kommer til Skjern med sin nye bog

Elisabeth Gjerluff Nielsen udgiver 22. august 'Store børn', der bygger på erindringer om hendes familie og alt det, hun er rundet af i Skjern. Dagen efter udgivelsen besøger hun sin fødeby for at signere bøger.

Dagen efter den officielle udgivelse vender Elisabeth Gjerluff Nielsen hjem til sin fødeby for at signere bøger hos Bog & Idé i Jernbanegade.

- Det er på en måde en kærlighedserklæring at gå ned i det her stof, siger hun om 'Store børn', der bærer undertitlen 'Erindring om en familie.'

Skjern: Men min far mener ikke, at det var Jens, der begyndte. Så nu, hvor Peter ikke vil sige undskyld, kan han blive fri for at komme med til Kvie Sø og i stedet få lov at blive alene hjemme i en søndagsstille, sommerdøsig, tung, varm by en hel lang helligdag med udsigt til De Gamles Hjem og kirken. Her kan han gå og stege i sit eget fedt og spille 'martyr', som det hedder, når man ikke vil bøje sig. Og det vil man ikke i vores familie.

Et kompliceret forhold

'Store børn' er også en skildring af den sorg og smerte, der sætter sig i krop og sjæl, når man ikke kan nå de søskende, man som udgangspunkt burde have allermest til fælles med - blandt andre Peter A.G. Nielsen.

Om sit forhold til sin Gnags-berømte storebror siger Elisabeth Gjerluff Nielsen, at 'det er kompliceret.' I bogen kommer det blandt andet til udtryk i beskrivelsen af en ophedet diskussion mellem Elisabeth og Peter - i en situation, hvor de er dybt uenige om, hvorvidt mellemnavnet skal staves med et eller to f'er.

- Der er nogle glansbilleder af uproblematiske familieliv, jeg ikke ønsker at give videre, siger Elisabeth om en af grundene til at have skrevet den 264 sider lange 'Store børn.'

For de, der ikke har mulighed for at kigge ind hos Bog & Idé 23. august, venter der en ny mulighed for at komme tæt på Elisabeth 28. november, hvor hun klokken 19 deltager i et forfatterforedrag på Skjern Bibliotek.

Læs uddrag fra bogen og interview med Elisabeth i Dagbladet Søndag.