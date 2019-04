I april 1968 optrådte Rod Stewart for første gang i Danmark som forsanger i The Jeff Beck Group. 51 år og en måned senere forventer han at vælte Boxen i Herning med sin hæse stemme, sit gode humør samt en bunke af de bedste sange fra en imponerende karriere. Avisen Danmark har mødt den 74-årige rocksanger, der fik sin musikalske ilddåb i 1957 med Bill Haley & His Comets og er blevet kaldt den bedste hvide soulsanger af James Brown.