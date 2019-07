Drilske vejrguder pustede på sejler-summercamp i Bork Havn

BORK HAVN: Under overskriften "Sjov, spas og sejlads" har Bork Bådelaug i disse dage indbudt til summercamp for sejlende børn. Cirka 30 unger i alderen syv til 14 fra Sunds, Hvalpsund, Ringkøbing, Ho Bugt, Viborg og - selvfølgelig Bork Havn - har valgt at tilbringe tre en halv dag ved Ringkøbing Fjord for at blive dygtigere til at sejle og for at møde ligesindede.

Det med "sejlads" skal dog forstås sådan, at vejret jo kan være lige et nummer for drilagtigt, fortæller Anne Bennetsen fra Bork Bådelaugs juniorafdeling.

- Lørdag var vejret fint, og vi kom på vandet til en aftensejlads. Søndag blæste det mere, men vi sejlede til Hemmet. I dag skulle det blæse en del, så vi gør nok det, at vi sejler op i åen og laver noget med stand-up paddle. I morgen skal det blæse endnu mere, men så bliver vi bare på land og laver nogle aktiviteter der, siger Anne Bennetsen.

For nok handler summercamp om at blive dygtigere til at sejle; men det handler lige så meget om at være sammen og have det hyggeligt. "Sjov og spas" er også vigtigt!

- Det er anden gang, vi arrangerer summercamp, fortæller Anne Bennetsen.

Børnene bor i telt ved bådelaugets multiskur, og selv om de ikke har forældre med, er der masser af voksne til at tage sig af dem.

- Vi har omkring 10 instruktører involveret, og vi kunne slet ikke lave det, hvis ikke, der var en masse af vores forældre, der hjælper til med det praktiske, siger Anne Bennetsen.

Summercamp'en slutter tirsdag klokken 17.00.