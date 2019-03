Djämes Braun gav fest og farver i forårsnatten

HADERSLEV: Der skal altså ske noget på Gravene. Det er Martin Christiansen fra diskotek Crazy Daisy's og Haderslev Butikker enige i. Mens solen gik ned fredag aften, skruede dansestedet derfor op for støtte-arrangement " Vi elsker Gravene" på byens centrale torv, mens butikkernes ansatte tog et par timer ekstra sammen med kunderne. Underholdningen på byens centrale plads blev leveret af Nick Nissen, efterfulgt af DJ Emil Wigan, som skruede ekstra op for lydtrykket, så beatet føltes som slag mod brystet. Mange børn havde fået lov at være sent oppe, så de kunne følges med deres mødre eller fædre. Da dagens hovednavn, Djämes Braun, gik på scenen klokken 20.30 gik , var hele Gravene fyldt med dansende mennesker i alle aldre.