Debattør og ny instruktør indtager Esbjerg Revyen

Esbjerg: Stemningen er løs og uformel på Esbjerg-revyens pressemøde. Det er en grå torsdag i Esbjerg, men pressemødet får dagen til at lyse op. Smilene er brede fra instruktør, skuespillere og holdet bag revyen. Og forventningens glæde kan det nye revyhold ikke skjule for omgivelserne i et lille, intimt lokale på Café Guldægget på Torvet i Esbjerg, hvor lanceringen af revyen finder sted.

Den nye instruktør Michel Castenholt er ikke et helt ubeskrevet blad i Esbjerg Revyens regi. Han spillede med i tre år i træk fra 2008-2010, og han har i tidens løb instrueret 11 andre revyer. Han glæder sig til at vende tilbage til Esbjerg med underliggende budskaber pakket ind i satire.

- Jeg holder meget af revygenren, som har været en stor del af mit liv. Det er det her med, at man griner sammen, samtidig med at tempoet er hurtigt. Men revy er ikke bare sjov og satire, for implicit ligger der også nogle budskaber om alvorlige emner. Det er der altid, men vi skal grine af det, og vi kommer ikke med nogle løftede pegefingre, siger Michel Castenholt.