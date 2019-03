Hun var en af de helt store. Dronning af dansktoppen, forsidernes favorit og hele Danmarks Susanne Lana. Bag det hele gemte sig en usikker pige, der alt for længe og alt for mange gange fandt sig i for meget. Men hun gav aldrig op, og i dag kører 72-årige Susanne Lana stadig landet rundt og fortryller med sin engleblide stemme.