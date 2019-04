Christin har i en årrække arbejdet som scenograf i Los Angeles, men er i Danmark, da hun modtager en opringning fra en tidligere skolekammerat. Hun kan fortælle, at det tredje medlem af deres lille venindegruppe er død og skal begraves. Hermed sættes handlingen i gang i Rikke Dahls debut, "Som om vi aldrig rigtig fandtes", hvor Christins rejse tilbage til provinsbyen kædes sammen med fatale begivenheder, der fandt sted 20 år tidligere.For Christin bliver rejsen et møde med en fortid, hun har gjort sit for at fortrænge, men nu konfronteres hun i samarbejde med en lokal journalist med en kompleks nutid. Her er gymnasiekammeraten Nikolaj netop fundet død. Han var i sin tid frontfigur i gymnasiebandet Smalltown Empire, og det var omkring ham og bandets medlemmer, at en uhyggelig begivenhed i sin tid fandt sted.Rikke Dahl får krydsklippet mellem Christins konfrontation med sin fortid og en ubønhørlig nutid, så læserens nysgerrighed hele tiden får sit. En lille indvending er, at forfatteren giver sig rigelig god tid. Men hendes belysning af gymnasieelevernes spegede følelsesmæssige relationer, og med hvilken næsten blinde kynisme de unge forfølger deres mål, er barsk læsning, og det bliver bare værre og værre efterhånden, som den ene begivenhed efter den anden blotlægges. Er unges evne til at gøre ondt og senere fortrænge virkelig så veludviklet? Svaret synes at være ja, men det sker ikke uden konsekvenser.-Rikke Dahl: "Som om vi aldrig rigtigt fandtes". 472 sider. 249,95 kroner. (Turbine)Udk. 28.03.20194 af 6 stjerner