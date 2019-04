Forfatterparret Mikael Lindholm og Lisbeth Zornig er gået op i gear. De har skiftet forlag, pudset politikvinden Tessa Højmark af som hovedperson, så hun nu står centralt i begivenhederne, og så er der ellers skruet gevaldigt op for det actionprægede.38 skibscontainere er forsvundet for Maersk, lidt af en katastrofe for firmaet og afsenderen, det amerikanske forsvarsministerium. Adam Forsberg sættes af Nordic Security Partners på sagen, som helst skal løses, uden det offentlige indblandes. Det undgås dog ikke helt, for i Jylland findes en dræbt lastbilschauffør, hvis containerlast også er væk. Så hurtigt kommer Tessa og Adam til at trække på samme hammel.Som læser er man ved at tabe pusten i Adams forsøg på at lægge arm med, hvad der viser sig at være den russiske mafia, og godt inde i "Et ubetydeligt mord" er det lige før, man tror, forfatterparret helt har glemt det sociale engagement, der ellers har været det særlige dna i deres spændingsromaner. Til alt held er det der dog som en udløber af et bestialsk mord på en kvinde, der er begået tre år før romanens nutidsplan.Den dræbte kvinde har ellers været omfattet af et exitprogram, men nogen har røbet hendes bosted. Temmeligt frækt kobler Lindholm og Zornig drabet sammen med begivenheder, som læseren uden besvær forbinder med affæren omkring Henrik Sass Larsen og hans rockerkontakter, og for at hjælpe selv den tungnemme udspilles begivenhederne omkring Køge. Men det bliver et fint udgangspunkt for en syrlig beskrivelse af vores politiske systems funktionsmåde, og hvordan den sociale stempling er baggrundstæppe på vores individuelle adfærd. Mixet af action og social kritik fungerer fortsat for forfatterparret - og tak for det.-Mikael Lindholm og Lisbeth Zornig: "Et ubetydeligt mord". 509 sider. 265,95 kroner. (HarperCollins)Udk. 06.04.20195 af 6 stjerner