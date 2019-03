3 Corbijns film

Corbijn har også gjort sig bemærket som fortæller i spillefilmsformat, og i anledning af den store retrospektive udstilling på Brandts, sætter Cinemateket fokus på filmskaberen. Både som fotograf og som instruktør er Corbijn selvlært, og han har tidligere udtalt om den proces, at han "ikke vidste, hvordan man drejede en film, da han gik i gang."

- Jeg var nødt til at skabe mit eget sprog, ligesom jeg gjorde, da jeg begyndte at fotografere, sagde han.

Om både billeder og film siger kritikerne, at det uperfekte er Corbijns kendetegn, og at han tager sig tid til at studere detaljer i stedet for hurtige klip. Og at det er det, der giver hans film en særlig stoflighed og sårbar autenticitet.