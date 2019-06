Bork Festival er næsten i mål: Præsenterer yderligere 17 kunstnere

BORK: Der bliver noget for enhver smag. Klassikere og nye skud på stammen, kendte musikere og boblere.

Med kun 48 dage til festivalstart har Bork Festival præsenteret yderligere 17 musikere til årets jubilæumsfestival - godt et halvt år efter de første 16 blev præsenteret.

Dermed er 33 af de 38 kunstnere nu på plads. I december udtalte presse- og marketingsansvarlig for Bork Festival, Arne Enggaard Poulsen, at man forventer at have 40 koncerter.

Seneste skud på koncertrækken byder på musik fra Kesi, Alexander Oscar, Rasmus Bjerg som John Mogensen, De Danske Hyrder, Askling og Mason J. Men der bliver også koncerter med kunstnere som The Powls, Hawkeye & Hoe, Cover Crush, Dan Von Dan Dan, Backhouse Symphony, Southern Sound, The Islanders duo, Vangsgaard/Gleesborg, Prebens Ballonfabrik, Gas & Vand og Gurli Gris Show.

- Med tilføjelsen af disse 17 nye navne til sommerens jubilæumsfestival sætter vi endnu engang en tyk streg under vores målsætning om at skabe en festival for alle. Rasmus Bjerg satte med sit hyldestshow til John Mogensen for alvor gang i Det Store Telt sidste år, så ham er vi naturligvis glade for at have tilbage igen i år. Kesi buldrer bare derudaf på den danske musikscene, og jeg er helt sikker på, at han kommer til at åbne Det Store Telt på Bork Festival med et brag, skriver presse- og marketingansvarlig for Bork Festival, Arne Enggaard Poulsen i en pressemeddelelse.

- Der ikke nogen tvivl om, at Alexander Oscar, De Danske Hyrder, Askling & Mason J er nogle af de navne, som for alvor er på vej frem på den danske musikscene. Så at vi også kan krydre programmet med noget rigtig godt folkemusik, nogle lokale bands og ikke mindst et Gurli Gris show til de helt små er jo bare rigtig fedt, lyder det fra Arne Enggaard Poulsen.

Med de 17 bands på plads melder man sig "næsten" klar til festivalstart 31. juli. Frem til 4. august, hvor festivalen lukker ned, kan man blandt andet høre kunstnere som Nephew, Rasmus Seebach, Gnags, Johnny Madsen, Folkeklubben, Hjalmer, L.O.C og Tørfisk.