Jo, for det var han også - smågal. Indimellem manisk, indimellem deprimeret. Han havde et komplekst sind. Men derfor kunne han overkommet det, han kunne.

Ikke en kronologisk fortalt danmarkshistorie, men danmarkshistorien fortalt via 100 nedslag over tiden - som samlet giver et stort billede af et lille lands historie.

Bøger: Der er et gammelt mundheld, som siger, at de døde rider hurtigt. Altså: Død mand er hurtigt glemt. Men der er undtagelser.

En beskeden titel

"Grundtvigs død" hedder bogen, og det er på sin egen måde en beskeden titel.

For man får meget at vide om Grundtvigs liv i den bog.Derimod er bogen ikke en detaljeret beskrivelse af Grundtvigs dødskamp. Men Grundtvig efterlod os så meget, at det ændrede vort land.

Han gav så meget til kirken. Til uddannelsen. Til samfundet. Så meget, at han forlod et andet land, end det han blev født i. Så Grundtvigs død markerede noget stort i den danske historie.

Men - og det er essensen i bogen - Grundtvigs død var ikke et punktum. Det var en bindesteg til fremtiden. Og et udråbstegn over det forunderlige liv - og et stort spørgsmålstegn.

For livet skal bruges til at tænke, til at stille spørgsmål - og søge gode svar. Og da er spørgsmålene vigtigere end svarene. I Grundtvigs verden. Og alt det gemmer sig i Jes Fabricius Møllers bogtitel. Det er stort tænkt - og bogen er i al sin lidenhed også en stor bog.

Der er skrevet enormt meget om Grundtvig. Også meget imponerende værker. Men undertegnede har ikke oplevet en "Grundtvig light", der kommer så dybt og når så meget som "Grundtvigs død".

Grundtvig var en hel masse på én gang. Og stor i det hele. Han var præst, kontroversiel, blev idømt censur, men da han overtog den lille menighed i Vartov, opbyggede han frem til sin død i 1872 en stadigt voksende menighed.

Han skrev salmer og sange, som vi den dag i dag betragter som en naturlig del af hverdagen. Han var manden bag de fantastiske linjer i "Langt højere bjerge":

"Og da har i velstand vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt".

Ord, som Danmark samles om. Som vi gør juleaften. Når vi synger hans første store salme, som han selv kaldte "De hellige tre konger", men som alle danskere elsker som "Dejlig er den himmel blå".

Han gav os "Den signede dag" - og er stadig den bedst repræsenterede digter i såvel Den danske Salmebog som i Højskolesangbogen.

Han var også politiker. Sad i Rigsdagen ad flere omgange. Han var skolemand og tænkte folkeoplysningen frem. Grundtvig var - og er - Danmark. Det lader Jes Fabricius Møller os ikke i tvivl om i denne fine bog.