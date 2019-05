Bøger: Krimibølgen må da snart aftage. Sådan har både forlagsfolk og anmeldere sagt i årevis. Kendsgerningen er, at krimibølgen skyller ind over verden. Der udkommer flere kriminalromaner end nogensinde. Det er ikke alene et dansk fænomen. Det gælder i de fleste europæiske lande - og i såvel USA, Canada som Australien.

Camilla Grebes historie er skrevet med det store anslag, der fortæller, at her er en forfatter! Hun skriver litteratur, forklædt som krimi - ikke omvendt, som så mange andre.

Parallelt med denne historie efterforsker politiet en drabssag, hvor ligene af to unge mænd findes nedsænket i vandet. Og så viser det sig, at der er sammenhæng mellem drabssagen og den unge mands nye hjem hos kvinden med den hjerneskadede søn.

Nu er Grebe på banen igen med romanen "Dvale" - og det store talent træder tydeligt frem. En ung mand er kommet på kant med en narkoliga og flygter til et øde sted. Han får job hos en kvinde. Han skal hjælpe med at passe hendes hjerneskadede teenagesøn.

Han påtager sig opgaven. Og derefter er hver time et spørgsmål om overlevelse. Altså en helt klassisk spændingsroman, men tænkt og skrevet ud over det sædvanlige.

I Andalusien i Spanien sidder en fransk kvinde og skriver på sine erindringer. Hun fortæller om en mand, hun en gang elskede i Beirut, om et barn, der blev taget fra hende, som resultat af Kremls straf - og hun ved, hvem den hemmelige agent er, som russerne har anbragt i Natos top. En enkelt mand har muligheden for at afsløre denne agent - nemlig chefen for den israelske efterretningstjeneste - Gabriel Allon.

3 Hun må have skrevet

"Det brændende brev" er en spændende krimi fra svenske Dan T. Shelberg, manden bag den internationale thriller-succes "Mona" fra 2013.

Den nye roman er fortællingen om Niklas Fors, der mister sin kone ved et flystyrt. Midt i sorgen bliver han besat af tanken om, at hun må have brugt de sidste minutter af sit liv til at skrive et brev til ham. Niklas beslutter sig for at finde dette brev. Søvnløs og desperat søger han ind i en verden, hvor flystyrt er noget, der drives forretning på.

Blandt andet bortauktioneres dødsdømte passagerers sidste ord på et makabert sort marked. Niklas får advarsler om at holde sig væk, men han vil finde det brev. Og pludselig går det op for Niklas, at et par mystiske dødsfald omkring ham ikke er tilfældige.

"Det brændende brev" udgives af forlaget Rosinante og er på 360 sider.

Fire stjerner ****