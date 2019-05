Bogkassen anbefaler: Den scene skulle der to mennesker til at skrive

Helle kan lægge et snit, så selv lægerne imponeres. Den ene løgn fører den næste med sig, og Helle benytter lejligheden til at få sig et nyt liv og en ny identitet. Det hele ender godt med Helle som en idealistisk og dygtig leder på et hospital for nødlidende børn under sydens sol.

Bøger: Hvis man står på venteliste til en operation på et sygehus, skal man nok ikke læse romanen "Helle Erobreren", som tegneserie-ikonet Anders Morgenthaler og radioværten Marie Louise Tüxen har skrevet. For undervejs i den festlige historie optræder en formidabel håndværksslagter ved en fejl i rollen som kirurg. Det er ikke betryggende i virkeligheden. Men i denne roman virker det storartet.

Mening med galskaben

"Helle Erobreren" er fest og farve, men der er en vis mening i galskaben. Livets absurditet stilles frem, og både Morgenthaler, der har udtænkt plottet, og Marie Louise Tüxen, der har formet karaktererne, har haft heldige hænder. Der er - som altid - når Morgenthaler er involveret, helt groteske og overpinlige scener.

"Helle Erobreren" er ikke en bog, man kun kommer til at grine af. Men bliver også flov og må se sig over skulderen for at finde ud af, om der er nogen, som læser med. Og tæerne krummes nu og da, fordi det er så pinligt.

Der er eksempelvis en scene, hvor Helles ekskæreste bliver indlagt på sygehuset med et sennepsglas i anus. Den scene rummer al den forvirring, Holberg kunne lægge i en komedie - men også alt det pinlige, som kun Morgenthaler kan præstere. Tegneserie-mesteren siger selv:

- At skrive den scene helt ud krævede både at gå langt ud i det groteske og samtidig gøre det menneskelig og relaterbart. Det skulle der to til ...

Og de kan begge glæde sig over en god start på det, som de overvejer at gøre til en romantrilogi.