Boganmeldelse: Mikael Josephsen serverer sandheder fra et liv på kanten

Bøger: En nar kan udsætte sig for andres hån og latter, kan blive til grin, og det er det, Mikael Josephsen er ude for i sin nye digtsamling med titlen "Jubelidiot". Det særlige er, at han udsætter sig selv for det, hvilket jo også fremgår af samlingens titel. Men en nar kan også sige sandheder, som er ilde hørt. De muligheder havde gamle dages hofnar. Og Mikael Josephsen siger sandheder i sin nye bog.

Når man kender til forfatterens øvrige produktion, har man før læsningen allerede en anelse om, hvad der venter en i den nye udgivelse. Man venter en hudløst ærlig beretning om et liv på kanten af samfundet. I dag ville man nok sige et liv "med udfordringer".

Bogen er bygget op som et musikstykke med vers og "b-stykke" og "out slow", men selv om forfatteren, som vi gerne må kalde jeget her, griber guitaren indimellem, præger det ikke helheden, så det gør noget. Mikael Josephsens styrke ligger i selve stoffet og ikke mindst i sproget.

Samlingens første digt slår tonen an: "Men i nat pissede jeg i sengen/ af skræk tror jeg". Og allerede her dukker det spøgelse frem fra forfatterens fortid, som må være årsag til miseren, nemlig faderen. Det var åbenbart et hjem, hvor "kærlighed er en brækket næse/ og børn der gemmer sig/ på loftet". Drømmen om en anden barndom realiseres i et digt, hvor forfatteren indretter et dukkehus med al den normalitet og tryghed, et voksent barn higer efter.

Det er et møde med en verden præget af vold og misbrug, man som læser udsættes for. Den er gået i arv til forfatteren. Han ved det selv, når han kalder sig "narren med det sjove skelet" og "narren, der ku li at blive til grin", som det skrives her. Han revser sig selv. Ro og en vis fortrøstning finder forfatteren i sit åbenbart nye liv i boligblokken, men selv her må han indrømme: "jeg lider af erindringer og glemsel/ nedgroede negle og sygdomsangst".

Der er ikke mange forfattere, der kan hamle op med Mikael Josephsens brug af normalsproget i lyrik. Hans tekster har intet at gøre med det med rette forkætrede begreb "knækprosa". Han river læseren med ind i sin fortvivlelse og sårbarhed. Man hører lyden af en stemme i hans digte. Man møder et menneske.

Mikael Josephsen

"Jubelidiot"

68 sider, Forlaget Arabesk