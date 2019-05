Boganmeldelse: Ikke særligt sjovt

Bøger: "Kristina Aamand (...) lever selv i en sammenbragt familie. Hun har fem børn fra sit tidligere ægteskab, to sammenbragte og et fælles barn med sin nye mand".

Blandt andet sådan står der på bagsiden af Kristina Aamands roman "Sammenbragt". Forfatteren har tidligere skrevet både debatbøger og børne- og ungdomsbøger, heriblandt den prisbelønnede ungdomsroman "For enden af min finger" (2016), men "Sammenbragt" er hendes første roman for voksne. Den handler om en forfatter (!) og mor til to, der skriver fantasybøger til børn og unge og bliver skilt, fordi hun møder manden i sit liv.

Han har også to børn og en meget kontrollerende ekskone, og romanen udpensler alle de rædsler, der følger med at være en sammenbragt familie. Som der står et sted: "I andet ægteskab er ingen glade samtidig. ALDRIG. Lær at leve med det".

Det er tydeligt, at Kristina Aamand har humor, og mange vil sikkert kunne nikke genkendende til udfordringerne med dine og mine børn og urimelige eksmænd og - måske især - ekskoner. Romanen er dog i længden hverken særlig sjov eller særlig interessant, som den snubler derudad med den ene trivielle hændelse efter den anden. Okay, der er vasketøj. Okay, der er teenageren, som hader sin papmor.

Og ja, hans ekskone er sygeligt kontrollerende. Og swingerklubber er latterlige. Og tantra er grænseoverskridende. Og det er svært at blive gravid som 42-årig. Men når man har skrevet "Moderskibet Mette" (om ekskonen) femten gange og for syvende gang fortalt, at en forfatter og en skolelærer tilsammen tjener så lidt, at de er nødt til at købe "datomærket mad" (?), som man får salmonella af, så er min tålmodighed for længst opbrugt.

Jeg læser sjældent bøger for børn og unge. Men af en voksenroman forventer jeg godt nok noget mere. Kristina Aamand: "Sammenbragt". 256 sider. Harper Collins, er udkommet