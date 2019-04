Bøger: Har De nogensinde forsøgt at rende mellem regndråberne? Sådan når det rigtigt styrter ned? Så vil De vide, at det er umuligt at undgå dem. Dyb sorg er måske lidt det samme. Våd og tung og fortvivlende og ikke til at slippe for. Sådan er det i hvert fald i Hanne Marie Svendsens nye roman "Mellem regndråber", der handler om forfatterens eget tab af sin ægtemand gennem over 60 år.

"Der er ingen sammenhæng, kun fragmenter. Fragmenter, drys af aske, små drys, store drys, og drys af noget, der kunne minde om liv. Skvulp, som slikker ind mod stranden. Indimellem blæser en sætning forbi," indleder hun romanen.

I drømme printes hendes manus ud med blod og kødtrævler på bagsiden, og i det hele taget er drømmene det mest levende. "Om dagen er jeg meget ensom, men om natten får jeg gæster. Jeg holder salon," skriver Hanne Marie Svendsen og erindrer mennesker, som var der, og ikke er der mere.

Ægtemandens urne er anbragt i et såkaldt kolumbarium - en urnehal. Det er usædvanligt i Danmark, jeg kendte ikke ordet, men det beskrives smukt i romanen, der væver sig ind og ud af livet og døden og drømmene og erindringerne. Nogle af drømmene er meget lange, skriver forfatteren selv, og ja - måske også indimellem lidt for lange til min smag. Men bedst, som man tænker det, så står der pludselig en sætning og er lysvågen: "Jeg vil være, hvor du er, ånde den luft, som du ånder ud," og så kan man lidt igen.

Smerten er naturligvis til at få øje på, og kærligheden. Men trods alt også bevidstheden om, at selv om det regner, er der stadig tørvejr, solskin og ord tilbage til hende, der er her endnu.

"Jeg fryser. Ryk dig lidt," lyder det i kapitlet "Døden". "Og jeg klatrer op i sengen. Nu ligger vi i ske som i gamle dage, giver hinanden varme. Jeg vil ikke kysses af døden, ikke endnu."

Det er der vel ingen af os, der vil. Men når den rammer os på den ene eller den anden måde, er det godt at få sat ord på. Det kan Hanne Marie Svendsen på fineste vis.

Hanne Marie Svendsen:

"Mellem regndråber".

128 sider, Gyldendal