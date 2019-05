Bøger: Kort fortalt handler "Fe" om Philip, der efter endt uddannelse på Scenekunstskolen overvejer, om skuespiller er det rigtige valg; måske vil han i virkeligheden hellere være danser.

Mens han overvejer det, "møder" han på profilen All Right Amor performancekunstneren Ladre Salmacis, som han på nettet udveksler tanker og holdninger med. Senere prøver han at opsøge hende i Berlin, hvor hun efter sigende er på turné. For: "Når du har været online længe, har du brug for, at den virkelige verden står klar bag dig, klar til at gribe"; og ja, det er bogens tema.

Hvordan gør man sig fri af medieret og digitaliseret virkelighed, af dagdrømmeri og eskapisme. Philip er i gang med at optage en dokumentarfilm, i sin lejlighed betragter han livet udenfor, han er en betragter, der sikrer sig et filter imellem sig og det levede liv.

Der er en sjældent god overensstemmelse imellem form og indhold i "Fe". Romanen er skematisk opdelt i kapitler med titler, som alle (på ét nær) nævner Philips situation, eksempelvis hedder første kapitel "Philip er i sin lejlighed". I det kapitel beskrives lejlighedens inventar med en så fyldig, intens tingsrealisme, at hovedpersonen går i et med inventaret. Den formelle ramme modsvares af den eksistentielle.

Der er ikke noget nyt i at skrive om unges søgen efter egen identitet, men Sophia Handler har fat i en generation, som har rod i den digitaliserede virkelighed, en generation, som påvirkes af mediernes useriøse drømmebilleder. Philip vil være villig til at skifte navn, "Hvis det var mere eksotisk end mit eget", og Ladre mener, at hendes navn først fik egentlig værdi, da hun blev kunstner. En af dem siger, at jeg er "uddannet til at lade som om", og begge performer andres identiteter. I en telefonsamtale med vennen Ask, der slutter sådan: ""Fint. God arbejdslyst". "Tak i lige måde". (18 minutter)", får kommunikationen replikskiftekarakter, virker anstrengt naturlig, næsten robotagtig.

Den fører endvidere til en ny stiliseret kommunikation efter Asks råd: "Man opretter en profil, svarer på en række spørgsmål om sig selv, og ens svar bliver så brugt til at generere matches. Lidt ligesom de der chatrooms, vi voksede op med, hvor man blev lukket ind til en tilfældig fra et andet sted i verden, bare mere specifikt".

Spørgsmålet er så, om Philip via den kunstlede datingsnak med Ladre, der som nævnt får ham til at søge fysisk kontakt med hende i Berlin, møder en virkelig verden, der er klar til at gribe ham. Er Fe (fata/skæbnegudinde) hans gode fe eller blot et fatamorgana? På en fiks måde illustrerer forfatteren den kontaktløshed, der følger af heller ikke at have kontakt med egen personlighed.

Fordi forfatteren lader form og indhold korrespondere så tydeligt, gengiver en stærkt stiliseret, men temmelig problematisk virkelighed i forenklet form, undgår hun al moraliseren over tidens eksistentielle forfald. Hun neutraliserer en for nem kritik af ungdommen, lukker munden på "i gamle dage" og mobiliserer interesse. Det er rigtig godt gjort. Sophia Handler: "Fe"173 sider, Rosinante, er udkommet