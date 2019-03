Boganmeldelse: Christina Hesselholdt skriver den (u)sande historie om et mord

Bøger: "En roman bygget på et skelet af virkelighed". Sådan beskriver Christina Hesselholdt sit seneste værk, "Virginia is for lovers". Eller, det er naturligvis romanens fortæller, Mr. Up Front, der siger det. Og forlaget - på bagflappen.

Nogle vil måske indvende, at alle romaner bygger på noget virkeligt. Andre vil hævde, at der slet ikke findes nogen virkelighed uden for bevidstheden, og at vi altid fortæller vores - og andres - liv, og hvad er så sandheden?

Lige præcis den slags spørgsmål dukker uvægerligt op, når man tager med Christina Hesselholdt til Sydstaterne og leger paparazzo sammen med ådselsæderen Mr. Up Front, der, som han siger, for længst har opgivet at finde på noget helt fra bunden, men i stedet har specialiseret sig i at sætte af fra dokumentarer, hvilket han allerede har gjort én gang før med portrætfotografen Vivian Maier (Hesselholdts forrige roman, "Vivian").

Nu sætter Mr. Up Front tænderne i et brutalt mord på ægteparret Derek og Nancy Haysom. Det skete i 1985 i Lynchburg, Virginia, og parrets datter, Elizabeth Haysom og hendes kæreste, Jens Söring, blev senere idømt lange fængselsstraffe for dobbeltmordet.

Hesselholdt alias Up Front understreger, at man ikke skal forvente en "true crime story" - altså en blanding af krimi og dokumentar, hvor man aldrig helt kan vide, hvad der er hvad. Tværtimod. De kendsgerninger, romanen bygger på, listes op fra starten. "Resten" lyder det fra fortælleren, "må tilskrives min forestilling". Romanen bliver dermed, gøres det klart, et eksempel på det, der før i tiden hed en biografisk roman, men i dag kaldes for exofiktion eller med fortællerens ord "paparazzolitteratur".

"Virginia is for lovers" giver også ordet til de andre medvirkende, herunder de elskende, de afdøde forældre og Up Fronts hjemmehjælper (!), og ikke så sjældent er de uenige om, hvad der skete op til mordet, som er det tidsrum, der interesserer Up Front.

De mange metarefleksioner over genren og henvisninger til anden litteratur osv. sætter nok en del læsere af, ligesom det kan virke forstyrrende, at Hesselholdt har opfundet sin egen tegnsætning, hvor kommaer for eksempel udelades i opremsninger, og desuden indsætter nogle lange parenteser.

Man kan desuden spekulere over det anstændige i at snylte på tragiske hændelser på denne måde - ikke mindst, da Elizabeth Haysom og Jens Söring stadig lever. Ikke desto mindre bugner romanen af fantasi og boblende fortælleglæde, og dermed bliver den både et sjovt og et tankevækkende bidrag til vor tids paparazzifascination af true crimes.

Christina Hesselholdt

"Virginia is for lovers"

192 sider, Rosinante