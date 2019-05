TARM/HVIDE SANDE: Blandt de mange gæster til Danmark Dejligst i Naturens Rige, der foregik i Hvide Sande i lørdags, var der én der i særlig grad brugte sine øjne.

Byrådsmedlem Jesper Lærke er nemlig en af tovholderne til næste års Danmark Dejligst, der finder sted i Tarm.

Han var ikke mindst taget til Hvide Sande for at lære af, hvordan arrangørerne her greb tingene an. Og planlægningen af, hvad der skal ske i 2020 er faktisk allerede begyndte, fortalte Jesper Lærke Dagbladet.

- Vi har gjort os rigtig mange tanker allerede. Det er super fedt at være her i dag og blive inspireret af, hvad har de i Hvide Sande fået udrettet i forhold til sidste år, sagde han.

Et af de nye tiltag var, at Frivillig Vest havde sat et telt op, så foreningerne kunne krybe i ly for regn, rusk og vestjysk blæst.

Nu var det kun blæsten, der huserede i lørdags, men der var alligevel fyldt godt op med mennesker i teltet, så den idé tages sikkert med til Tarm til næste år, fastslår Jesper Lærke.

- Det gør det noget nemmere i forhold til vejr og vind, selv om festivalen i Tarm holdes nede på markedspladsen, hvor vi er mere forskånet for vejr og vind på grund af de kæmpestore træer.