Bøger: Nordisk Råds Litteraturpris er den største hæder, en nordisk forfatter kan opnå - bortset fra at få tildelt Nobels Litteraturpris. Men den store nordiske pris, der blev uddelt første gang i 1962, er nu på 350.000 kroner og samtidig uhyre prestigefyldt. Prisen er den totale blåstempling af et forfatterskab.

I år uddeles prisen 29. oktober i forbindelse med Nordisk Råds årsmøde i Oslo. Men de forfattere, der deltager i konkurrencen for 2019, er allerede udpeget. I hvert af de fem nordiske lande findes en national komite, der nominerer to forfattere. Desuden kan der fra Grønland, Færøerne, Åland og det samiske sprogområde udpeges én forfatter fra hvert område. Der kan altså maksimalt være 14 forfattere med i dysten. I år er der nomineret 13. Færøerne har ikke indstillet en forfatter denne gang. Overraskende - og beklageligt - i betragtning af færingernes tradition for store fortællere.

Den endelige afgørelse træffes af Nordisk Råds bedømmelses-komite, hvor der sidder to repræsentanter fra hvert af de fem nordiske lande. Når/hvis der er nomineret værker fra Grønland, Færøerne, Åland eller det samiske sprogområde deltager en repræsentant fra pågældende område også i bedømmelses-komiteen.