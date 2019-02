Bøger: Da den britiske journalist Sarah Perry i 2016 udgav "The Essex Serpent", blev den kåret som årets bedste roman ved British Book Award. Anmeldelserne var imponerende. Daily Express gik så langt som til at sammenligne den unge forfatter med Charles Dickens.

Der er meget om snakken. Nu er "Uhyret i Essex" udkommet på dansk, og der er virkelig tale om en fremragende bog - og ja, Sarah Perry skriver, så sammenligningen med Dickens er rimelig. Der er klare lighedspunkter. Ikke alene i det meget flotte sprog, der præger hele den store roman, men også i måden at fortælle på, måden at fremstille personer på - og ved denne særlige, næsten legende måde, hvorpå store hændelser fortælles. Og så har "Uhyret i Essex" også dette store anslag, som få forfattere magter. Men for disse få er det naturligt at tænke og skrive stort. "Uhyret i Essex" var Sarah Perrys første roman. Alligevel er baren sat højt. Hun vover at slå et stort brød op. Og det er godt bagt. Der er tale om befriende god litteratur.

Den unge enke Cora flytter med sin søn til den lille by Aldwinther ved kysten i Essex. Året er 1893. Byen er opskræmt, på randen af hysteri. For rygterne vil, at et søuhyre er dukket op i marsken, der hvor Blackwater-floden løber ud i havet. Uhyret har været der før - og har dræbt mennesker. Nu er det vendt tilbage og er skyld i endnu et dødsfald. Cora er stærkt interesseret i naturvidenskab. Hun er af den opfattelse, at der må være en naturlig forklaring på det såkaldte søuhyre. Hun starter sin egen undersøgelse og møder i den forbindelse den lokale præst. Hendes livssyn og holdninger til videnskab og religion udfordres af dette bekendtskab. Det gør hendes følelser også.