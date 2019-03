"Lad de døde begrave de døde" er ikke en hygge-krimi. Der er ikke noget piberygende detektiv-romantik eller småkagespisende superdetektiver foran pejsen. Det er en rendyrket thriller, og forfatteren fortsætter den chok-fortælling, han startede i sin første krimi "Han kender det, som er i mørket". En højt begavet, men komplet vanvittig morder, der slår ofrene ihjel - og udstopper dem. Ikke af ondskab, men for at kunne være tæt på dem - for at kunne bevare sin familie. Men på en måde, så disse mennesker er mere sympatiske end i levende live. (Der skal nok være læsere, som finder dette tankevækkende ...).

Helten der skal tisse

I "Lad de døde begrave de døde" vender seriemorderen Ditlev Rosenkilde tilbage. Med en ny identitet, men med samme mentalitet, og der er gode grunde til, at både Kaj Brønds og hans tidligere venindes søn lever skjult. Men ikke skjult nok. Ditlev Rosenkilde er vanskelig at narre. Der er tale om lidt af en murstensroman på over langt over 400 sider, men det må medgives forfatteren, at læsningen går hurtigt. For man MÅ videre i den rædselsfulde historie.

Det et ikke en roman, man tager med i seng hver aften i en uge for at læse et par hyggelige kapitler, inden søvnen melder sig. For mit vedkommende var det en roman, jeg læste stort set i et stræk under en skarp lampe. Og hver gang, jeg gik ud for at hente mere kaffe, sagde jeg til mig selv: Hvordan pokker finder man på sådan en historie?

Spørgsmålet bliver ikke lettere at besvare, når man ved, at Lars Thomassen bor i Billund, er grafiker på den lokale ugeavis og kendt som en hyggelig og elskværdig mand. Det er han ikke, når han skriver. Men han er fuld af fantasi. Ikke bare når blodet skal flyde. Men også i skabelsen af et persongalleri. Hvem andre har skabt en hovedperson, en pensioneret politimand, der har problemer med at holde på urinen? Det gør det ikke lettere at uskadeliggøre en morder, når man hele tiden skal tisse.

"Lad de døde begrave de døde" er en kold, spændingsfyldt thriller, og selv om bogen er omfangsrig, rummer den så mange spændings-kurver, at der hele tiden sker noget. Godt konstrueret og originalt tænkt. en anke er, at den er en anelse ordinær på det sproglige plan.